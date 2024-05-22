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        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:57
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        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü (26) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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