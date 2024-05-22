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        Bilişim Vadisi "EBN Excellence Awards 2024"te finale kaldı

        Bilişim Vadisi, Avrupa İş ve İnovasyon Merkezi Ağı (EBN) tarafından "EBN Excellence Awards 2024"te finalist oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:34
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        Bilişim Vadisi "EBN Excellence Awards 2024"te finale kaldı
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        Bilişim Vadisi, Avrupa İş ve İnovasyon Merkezi Ağı (EBN) tarafından "EBN Excellence Awards 2024"te finalist oldu.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Digiage programı, Avrupa İş ve İnovasyon Merkezi Ağının 40. yıl dönümüne özel düzenlenen Excellence Awards 2024'te 16 ülkeden 27 inovasyon merkezi arasından finale seçildi.

        Uluslararası jüri değerlendirmelerinin ardından kazananlar, 13 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek EBN Kongresi'nde canlı oylamayla belirlenecek.

        - "Oyun ekosisteminde dönüşüm yaşanıyor"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, temel motivasyonlarının, sivil teknolojiler alanında ülke için değer oluşturan girişimleri ve şirketleri her aşamada desteklemek olduğunu kaydetti.

        Bilişim Vadisi içerisinde tıpkı bir girişim gibi fikir aşamasından şirketleşmesine hatta yatırım alma sürecine kadar ilerlettikleri Digiage'in Avrupan'nın en itibarlı ödüllerinden birinde finale kalmasının gurur verici olduğunu belirten Tüzgen, "Digiage 2019 yılında oyun geliştirmek isteyenler için bir bilgisayar laboratuvarı oluşturulması fikrinden bugün kendine ait erken aşama yatırım fonu olan Türkiye'nin en büyük oyun kümelenmesine dönüşmesi bile bence çok önemli bir başarı." ifadesini kullandı.

        Tüzgen, oyun ekosisteminde dönüşüm yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin ilk ve üçüncü Turcon'u oyun kategorisinden geldi ve birkaç oyun girişimimiz daha Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İçeriği tüketmek değil üretmek önemliyken şimdi dönüşümü yönetmek, yeni trendleri belirlemek de bir o kadar önem kazandı. Aileler çocuklarını oyundan uzak tutamazlar. Bilişim Vadisi Digiage ile hem bu dönüşümü yönetiyor hem de milli ve temel ahlak değerlerine sahip oyun ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlıyor."

        Digiage Direktörü Emre Yıldız ise Digiage'in, Türkiye'de yenilikçi hızlandırma programı modelinin ispatını yapmış durumda olduğunu belirterek, oyun kategorisinde multidisipliner birliktelik gerektiği, bir oyunun ortaya çıkması için çok faklı mesleklerin bir arada uyumlu çalışması gerektiğini ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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