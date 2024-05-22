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        Kocaeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı

        Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:11
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        Kocaeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı
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        Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        İzmit ilçesi Antikkapı açık otoparkında düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, burada yaptığı konuşmada, hac ibadetinin önemine değindi.

        Hacı adaylarını tebrik eden Suiçmez, "Dünyadan uzaklaşıp, aile yolculuğuna gidiyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun." dedi.

        Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve hacı adayları dua etti.

        Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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