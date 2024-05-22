Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluğun çok daha iyi noktaya gelmesi, dünyada okçuluğun zirve ülkesinin tartışmasız Türkiye olması için gerekenleri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından İstanbul'da 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 12. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Fatih Sultan Mehmet'in hayata gözlerini yumduğu Gebze Hünkar Çayırı'nda yapıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya okçuluğu için önemli etkinliklerden biri haline gelen Fetih Kupası'nın 12'ncisi gerçekleştireceklerini söyledi.

Okçular Vakfının kurulmasıyla Türkiye'de okçuluk sporunun en az dört kat büyüdüğünü belirten Erdoğan, ata sporu okçuluğu olimpiyatlarda madalya alan branşlar arasına dahil ettiklerini ve bu yaz yapılacak Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya almaya devam edeceklerini kaydetti. Erdoğan, bilimde, fende, zamanının teknolojilerinde üstün bir ecdadın torunları oldukları fikrinin yeni nesillere yerleşmesine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Osmanlı Devleti'nin çöküşü, ondan sonra da Kurtuluş Savaşı'yla yeniden kurulmuş genç bir cumhuriyet; adeta enkazın üzerinde, bir öz güven kaybının üzerinde inşa olmanın da zorluklarını kuruluşundan bugüne yaşadı. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız birçok alanda bu öz güveni tesis etmek için çok büyük adımlar attı ve gerçekten gençlerimizde bu öz güvenin geliştiğini, kendilerine artık çok daha büyük hedefler koyma konusunda çok daha rahat ve donanımlı olduklarını görüyoruz." diye konuştu.

Bu öz güvenle Türkiye'yi yeniden büyük ülkeler arasına yerleştirmenin Okçular Vakfının misyonlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun bir tarafında tarihi bilincin aşılanması var. Bunun için Okçular Tekkemizde bir müzemiz var. Tarihi araştırmalar konusunda bir enstitümüz var. Okçuluk tarihinin bilimsel araştırmaları, bu alanda yapılmış veya yapılacak yayınların desteklenmesi, bizzat vakıf olarak bunları neşrediyor olmamız, misyonumuzu yerine getirmek için yaptığımız çalışmalar. 29 Mayıs anması vesilesiyle İstanbul'un fethinin anılması için tertip ettiğimiz Fetih Kupamız da dünya çapında önemli bir okçuluk etkinliği olmanın yanında İstanbul'un fethinin ve fetih ruhunun hatırlanması, İstanbul'un fatihi büyük komutan, büyük lider Fatih Sultan Mehmet'in hatırlanması, onun mirasının daha iyi anlaşılması için çok kıymetli. Onun için halkımızı Fetih Kupamıza bekliyoruz; o fetih coşkusunun bir sportif faaliyet, büyük bir müsabaka eşliğinde anılması, hatırlanması için."

- "Hiçbir zaman hedeflerimizi düşük tutmayacağız" Erdoğan, Okçular Vakfının güçlü bir şekilde aynı öz güvenle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayarak, "Sportif başarılarımız yükselerek devam ediyor. Türkiye'de okçuluğun çok daha iyi noktaya gelmesi, dünyada okçuluğun zirve ülkesinin tartışmasız Türkiye olması için gerekenleri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Hünkar Çayırı'nda, Fatih Sultan Mehmet'in dünyaya gözlerini yumduğu yerde olmalarının ayrıca anlamlı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hiçbir zaman hedeflerimizi düşük tutmayacağız. Her zaman 'kızıl elması' olacak gençlerimizin. Her zaman daha yüksek hedeflerimiz olacak. Bu hedefler için ecdadımızın yaptığı gibi bundan önce bu vatan için kanlarını döken, hayatlarını veren bütün şehitlerimizin yaptığı gibi gayretle çalışacağız. Dayanışma içerisinde çalışacağız. Akıllı olacağız. Taktiği, stratejiyi çok iyi bileceğiz ve Allah'ın izniyle bileceğiz ki zafer bunların neticesinde değil, Allah'ın bir inayeti olarak tezahür edecek." şeklinde konuştu.

Erdoğan, organizasyonda yarışacak bütün sporculara başarılar diledi. - "32 ülkeden 500 sporcu katılacak" Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin da Fetih Kupası'nın basın toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarı dileklerini iletti. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise İstanbul'un fethini her yıl uluslararası bir organizasyon olan Fetih Kupası'yla kutladıklarını söyledi. Yıldız, Fetih Kupası'na bu yıl 32 ülkeden 500 sporcunun katılacağını aktararak, "Aynı anda geleneksel okçular ve modern okçular yarışacaklar. Okçular Vakfında aile fotoğrafıyla programımızı, fetih organizasyonumuzu başlatmış olacağız. 29 Mayıs'ta final atışları ve saat 17.00 itibarıyla da ödül törenimizle bu yıl 12. Fetih Kupası programını gerçekleştirmiş olacağız. Bütün İstanbulluları Beyoğlu Okmeydanı Okçular Vakfında gerçekleşecek kültür, sanat, spor ve tarih programı olan 12. Fetih Kupası'na davet ediyorum." diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fatih Sultan Mehmet'in sefere çıkmak üzere olduğu sırada burada vefat ettiğini, bundan dolayı basın toplantısının Hünkar Çayırı'nda yapılmasının özel ve değerli olduğunu dile getirdi. Hünkar Çayırı'nın 195 dönümlük araziye sahip olduğunu aktaran Büyükgöz, 110 dönümlük kısmında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi'nin de yer aldığı tesis inşa edileceğini anlattı. Büyükgöz, kalan 85 dönümlük kısmında ise etnosporların icra edileceği bir projenin hayata geçirileceğini belirterek, "Binicilik, okçuluk ve diğer etnospor dalları burada hayat bulacak. Dolayısıyla bu mekan hem tarihi kimliğiyle hem de bulunduğu coğrafi kimlikle etnosporumuza da çok ciddi katkılar sunmuş olacak." dedi.