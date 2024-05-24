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        Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 252 sikke ve objeler ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:21
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        Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 252 sikke ve objeler ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında Eskihisar Mahallesi'nde bir araç durduruldu.

        Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu bulundu.

        Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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