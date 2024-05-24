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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, "Kariyer Günü"nde öğrencilerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:35
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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, "Kariyer Günü"nde öğrencilerle buluştu
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        KOCAELİ(AA)- Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, "Kariyer Günü" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Hikmet Özbağçı İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Canbaba, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

        Programda öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Canbaba, "Bizim önceliğimiz, sizlerin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Canbaba, eğitim konusunda ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        Daha sonra öğrencilere KOÜ Denizcilik Fakültesinin eğitimleri ve mezuniyet sonrasında iş imkanları konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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