"3. Kocaeli Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ndeki tören, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün açılış konuşmasıyla başladı.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj En İyi İlk Film" kategorisinde yönetmenliğini Tufan Şimşekcan'ın yaptığı "Ceylin", "En İyi Kısa Film" kategorisinde ise Cem Terbiyeli'nin "Nefes" filmi ödüle layık görüldü.