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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan arçta yapılan aramada 1430 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:49
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan arçta yapılan aramada 1430 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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