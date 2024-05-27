Kocaeli ve Zonguldak'ta İsrail'i telin, Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı

Kocaeli ve Zonguldak'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İstasyon Caddesi'nde toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'un da katıldığı yürüyüş Sabri Yalım Parkı'nda son buldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, insanlığın, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi. İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işlediğini belirten Akbulut, "Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Filistin’de, 15 bin 239’u çocuk, 10 bin 93’ü kadın olmak üzere toplamda 36 bin 50 Filistinli şehit edildi. 80 bin 643 kişi yaralanırken, on binlerce kişi kayıp, kayıp olan insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarlar her gün açığa çıkıyor." dedi.

Akbulut, Gazze'de 100 binin üzerinde evin tamamen yıkıldığını, 300 binin üzerinde yapının zarar gördüğünü aktararak, 2 milyon sivilin saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildiğini, mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 140'tan fazla gazetecinin de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti. İsrail'in dün gece yeni bir caniliğe imza attığını dile getiren Akbulut, şunları kaydetti: "İsrail başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah’ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Tüm Dünya'nın sessizliğinden aldığı cesaretle Siyonistler, insanlıktan uzak halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistler’in anlayacağı tek dilin güç olduğu da net şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletlerin yardım kuruluşlarını terör listesine almak suretiyle Gazze'ye, Refah'a girişini engellemeye hazırlanan işgalci rejim, yeni katliamların haberini vermektedir. Eğer durdurulmazlarsa daha büyük katliamlarla Gazze halkını yok etmeye hazırlanmaktadırlar."

Akbulut, acil ateşkes çağrısını yinelediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin’de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail’e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Tüm dünya ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Güvenli bölge ilan edilen kadınların, çocukların, yaşlıların bulunduğu çadır kenti vurmak insanlıktan uzak vahşilerin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir."

Program edilen duanın ardından sona erdi. - Zonguldak Zonguldak'ta da üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye destek için yürüdü. Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, Filistin ve Türk bayrakları ile "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle Valilik binası önüne kadar yürüdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ensar Yılmaz, yaşanan soykırımı insanlara duyurmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, 8 aydır yaşananları duymayan, görmeyen, bilmeyenin kalmadığına işaret ederek, "Vahşice katledilen bebeklerin, kadınların, çocukların ve beli bükülmüş ihtiyarların feryatlarını ve çaresizliklerini bırakın insanları, dağlar, taşlar, ağaçlar, masum hayvanlar ve gökteki yıldızlar bile duydu ve gördü." şeklinde konuştu. Refah'ta çadırlarda yaşamak zorunda kalanların yakılarak katledildiğini vurgulayan Yılmaz, "Söz zamanı bitti. Kelimeler tükendi. Cılız kınama mesajlarınızı kimse ciddiye almıyor. Hiç kimsenin kalbini soğutmuyor. İşgalci varlığını tedirgin dahi etmiyor. Kınama, zayıf ve çaresizlerin söylemidir ama ordulara sahip olanlar kınamaz. Tanklara, uçaklara, SİHA'lara, füzelere sahip olanlar kınamaz. Onlar gereğini yaparlar. Zulmedenlerin kanlı ellerini kuruturlar." ifadesini kullandı.