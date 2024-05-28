KOÜ Denizcilik Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Velilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Esmer, "Bizler çok şanslıydık. Bu güzel evlatlarınızla yolumuz Karamürsel'de kesişti. Kendileriyle ne kadar gurur duysanız az." dedi.