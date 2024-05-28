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        Kocaeli'de okulda öğretmene saldırdıkları iddiasıyla 3 öğrenci yakını gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:02
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        Kocaeli'de okulda öğretmene saldırdıkları iddiasıyla 3 öğrenci yakını gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı.

        Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.

        Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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