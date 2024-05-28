Kocaeli'de okulda öğretmene saldırdıkları iddiasıyla 3 öğrenci yakını gözaltına alındı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı.
Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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