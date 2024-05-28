Kocaeli'de devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi yan yolda B.B.Ö. idaresindeki plakasız ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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