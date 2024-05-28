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        Kocaeli'de devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:40
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        Kocaeli'de devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı.

        4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi yan yolda B.B.Ö. idaresindeki plakasız ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kadın sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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