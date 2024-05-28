Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.
Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.
Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, Birinci'yi halat yardımıyla kurtardı.
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