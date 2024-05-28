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        Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:24
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        Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.

        Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.

        Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, Birinci'yi halat yardımıyla kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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