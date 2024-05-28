Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.

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