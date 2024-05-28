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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:55
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Başiskele ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi.

        Konutta yapılan aramada 850 gram sentetik kannabinoid ele geçiren ekipler, şüpheli T.B.E'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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