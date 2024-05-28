Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Başiskele ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Konutta yapılan aramada 850 gram sentetik kannabinoid ele geçiren ekipler, şüpheli T.B.E'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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