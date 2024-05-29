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        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

        TAHİR TURAN EROĞLU - Gümüşhane'den tedavi için kızının yaşadığı Kocaeli'ye gelen kanser hastası Mürsel Yayla, yürüyüş yaptığı parktaki sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:31
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        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı
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        TAHİR TURAN EROĞLU - Gümüşhane'den tedavi için kızının yaşadığı Kocaeli'ye gelen kanser hastası Mürsel Yayla, yürüyüş yaptığı parktaki sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı.

        Gümüşhane'de yaşayan safra yolu kanseri hastası 62 yaşındaki Yayla, Kocaeli Şehir Hastanesindeki kemoterapi tedavisi için yaklaşık 7 ay önce İzmit ilçesinde oturan kızının yanına geldi.

        Doktorunun da tavsiyesiyle her gün yürüyüş yapan Yayla, evlerinin yakınındaki parkta 19 Mayıs'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Tekmelerle kendini korumaya çalışan Yayla, park halindeki kamyonetin kasasına tırmanarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Bacağından yaralanan Yayla, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede kuduz ve tetanoz aşısı ile pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.

        - "Çare bulunsun"

        Mürsel Yayla, AA muhabirine, yürüyüş için gittiği parkta çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu, bunların zaman zaman yetişkinlere ve çocuklara saldırdığını söyledi.

        Yayla, kendisinin de köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandığını aktararak, "Pantolonumu, montumu yırttılar. Zor bela attım kendimi kamyonetin kasasına, kurtardım kendimi. 112'yi aradım, acil servise götürdüler. Gereken tedavi yapıldı. Az daha derin ısırsa atardamarı yırtacakmış yani hayati tehlike oluşacaktı. Düşkün bir adam olsaydı ya da bir çocuk, belki de parçalamışlardı yani yaşamıyor olabilirdi." diye konuştu.

        Normalde köpek korkusunun olmadığını, saldırıda da kendisini korumak adına mücadele verdiğini anlatan Yayla, sahipsiz köpeklere bakış açısının değiştiğini, kendisini ve ailesini güvende hissetmediğini kaydetti.

        Yayla, yetkililere seslenerek, "Belediyeler bunlara çare bulsun. Barınaklar var, belediyeler bunları barınaklara alsın en azından vatandaşı bu tehlikeden kurtarsın." dedi.

        Köpeklerin her an saldırabileceği düşüncesiyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Yayla, "Artık bu parkta yürümüyorum. Rahatsız olduğum için öyle bir durumda çok mücadele şansım yok. Rotamı değiştirdim. Köpekler yüzünden artık buraya gelemiyorum çünkü ne zaman nerede saldıracakları belli değil. Torunumu markete, okula gönderiyorduk, köpek saldırısından sonra yalnız gönderemiyoruz. Markete de biz gidiyoruz. Okula kendisi gidebilecek durumdaki çocuğumuzu şimdi mecbur biz götürüyoruz. Bu hadiseyi gördükten sonra artık işi ciddiye aldık. Çocuklar da korkuyor." ifadelerini kullandı.

        Yayla, kemoterapi tedavisi görürken aşı sürecinin de başlamasıyla mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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