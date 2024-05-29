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        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:33
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        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aydınlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın sırasında evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Rıza Balaban, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Balaban, ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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