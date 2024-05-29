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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 100'e yakın milli sporcunun hem Paris 2024 Olimpiyatları'na hem de Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirterek, "Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bayrağımızı göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı okutmuş olacaklar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:56
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışında konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 100'e yakın milli sporcunun hem Paris 2024 Olimpiyatları'na hem de Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirterek, "Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bayrağımızı göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı okutmuş olacaklar." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan "Genç Ofis"in açılışına katılan Eminoğlu, alanın gençlerin hizmetine kazandırılmasında emeği geçen Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'a teşekkür etti.

        Türkiye'nin 81 ilinde 500 Gençlik Merkezi ve üniversitelerde bulunan 400 "Genç Ofis"le gençlere hizmet ettiklerini belirten Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız her daim gençlerimizin yanında. Gençlerimiz sanat, spor, ilim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda gelişsin istiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek gençlerimiz Türkiye ve dünyaya hizmet etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eminoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nın yaklaştığını dile getirerek, "100'e yakın sporcumuz hem Paris Olimpiyatları'na hem de Paralimpik Oyunları'na kota aldı. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bayrağımızı göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı okutmuş olacaklar." diye konuştu.

        "Türkiye Yüzyılı"nda Bakanlık olarak gençler için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Eminoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda gençlerimizin ve sporcularımızın yılı olması için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile bütün Bakanlık çalışanlarıyla mücadele içerisindeyiz. Gençlerimizi bütün bu kurulan alanlarla Deneyap atölyelerimizle geleceğe, TEKNOFEST'e ve teknolojiye hazırlıyoruz." dedi.

        Eminoğlu, daha sonra Genç Ofisi gezerek öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çekildi.

        Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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