Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 100'e yakın milli sporcunun hem Paris 2024 Olimpiyatları'na hem de Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirterek, "Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bayrağımızı göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı okutmuş olacaklar." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan "Genç Ofis"in açılışına katılan Eminoğlu, alanın gençlerin hizmetine kazandırılmasında emeği geçen Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin 81 ilinde 500 Gençlik Merkezi ve üniversitelerde bulunan 400 "Genç Ofis"le gençlere hizmet ettiklerini belirten Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız her daim gençlerimizin yanında. Gençlerimiz sanat, spor, ilim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda gelişsin istiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek gençlerimiz Türkiye ve dünyaya hizmet etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nın yaklaştığını dile getirerek, "100'e yakın sporcumuz hem Paris Olimpiyatları'na hem de Paralimpik Oyunları'na kota aldı. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler, bayrağımızı göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı okutmuş olacaklar." diye konuştu.