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        Kocaeli'de öğretmene saldırmaya çalışan 2 öğrenci yakını 300'er bin lira kefalet ödeme şartıyla salıverildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan veli ve yakını 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:02
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        Kocaeli'de öğretmene saldırmaya çalışan 2 öğrenci yakını 300'er bin lira kefalet ödeme şartıyla salıverildi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan veli ve yakını 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla serbest bırakıldı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokulda dün öğretmenler B.L. ile M.D'yle tartışan ve saldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli İ.A. serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar M.A. ve S.A. ise 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla salıverildi.

        - Olay

        Dün, çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A, öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmıştı.

        Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırılmıştı.

        Şikayet üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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