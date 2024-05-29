Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda İsmet T. yönetimindeki 41 AGV 278 otomobil ile Yüksel Y. idaresindeki 41 T 0256 plakalı taksi çarpıştı.

        Araçlarda sıkışan sürücüler ile taksinin yolcusu Furkan B. ve diğer otomobilde bulunan Namigar T, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        "3 yıllık hocam Mourinho"
        "3 yıllık hocam Mourinho"
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"

        Benzer Haberler

        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er...
        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...
        "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'...
        "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'...
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı...
        Gümüşhane'den geldiği Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı