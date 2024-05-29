Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile taksinin yolcusu Furkan B. ve diğer otomobilde bulunan Namigar T, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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