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        Kocaeli'de siber dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'de, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek satış gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:58
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        Kocaeli'de siber dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'de, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek satış gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek satış gerçekleştirip, kurulan çağrı merkeziyle güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak kaparo ve nakliye bedeli gibi ücret tahsil ettiği belirlendi.

        Belirtilen yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira para giriş çıkışı olduğunu tespit eden polis, H.U. ve C.A'yı gözaltına aldı.

        Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 60 fişek ele geçirdi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Gebze ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarına götürülen şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şüphelilerden H.U'nun 41, C.A'nın ise 6 ayrı dosyada nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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