Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel İçmesuyu projesinde çalışmalar devam ediyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel İçmesuyu projesinde çalışmalar devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalara devam edildiği, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damlaya sahip çıkıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu temininin sağlanacağını vurguladı.

        Su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı'nın projenin su kaynağını oluşturduğunu aktaran Balta, "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi" ile "Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli" işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

        Balta, projenin diğer bileşenlerinden olan "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı" ihalesinin 25 Ocak'ta gerçekleştirilerek işe başlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 768 metre uzunluğunda 2600 mm çaplı tünel ve 15,6 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Arıtma tesisi işinde, ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte yüzde 50,50 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işimizde de delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup 1450 metre delgi yapılarak işte yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak suyla yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Mobbing davası için delil toplayın
        Mobbing davası için delil toplayın
        Çin'den Filistin'e destek
        Çin'den Filistin'e destek
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Kocaeli'de siber dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de siber dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Otomobil ile taksi kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobil ile taksi kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er...
        Sınıfta öğretmenin üzerine yürüyüp bir öğretmeni de darbeden 2 kişi, 300'er...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kocaeli'de "Genç Ofis" açılışınd...