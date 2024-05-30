Karamürsel İçmesuyu projesinde çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalara devam edildiği, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damlaya sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme ve kullanma suyu temininin sağlanacağını vurguladı. Su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı'nın projenin su kaynağını oluşturduğunu aktaran Balta, "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi" ile "Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli" işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini bildirdi.