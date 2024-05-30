Kocaeli ÖNEM Projesi'nin galası Darıca'da yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 yıldır yürütülen "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesinin galası gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'deki Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, devlet olarak her ferdin elinden tutup sorunları çözmeye büyük önem atfettiklerini söyledi.

Çocukların aynı koşullarda dünyaya gelmediğini vurgulayan Yavuz, "Kimisi daha anne karnında babasından ayrılmak zorunda kalıyor, kimisi doğduktan sonra annesini kaybediyor. Kimisi sosyal, ekonomik veya diğer sorunlarla mücadele etmek gibi küçücük kalpleri ve bedenleriyle yalnız başına zaman zaman mücadeleler yürütüyorlar. Biz istiyoruz ki, her bir evladımızın elinden sımsıkı tutalım, onları hayata hazırlayalım." dedi.

Yavuz, çocukların karşılaştıkları problemler karşısında kendilerini yalnız hissetmemeleri, başka bir yol aramamaları için sorun çözme becerilerine katkı sunmaları gerektiğini kaydetti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da ÖNEM'in çocukların hayata hazırlanmasını, temel yaşam becerisi ve problem çözme yeteneği kazanmasını, kötü alışkanlıklardan korunmasını, akademik başarılarının yükseltilmesini, ilgi, sevgi ve şefkat ihtiyaçlarının giderilmesini hedefleyen bir proje olduğundan bahsetti. Proje üzerinde 4 yıldır koordineli şekilde çalıştıklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise çocuklar üzerinde farkındalık oluşturup aradaki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.