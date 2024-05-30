Karamürsel'de Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında dekoratif ev tekstili ve giyim teknoloji kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.

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