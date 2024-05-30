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        Kocaeli'de eğitim sendikaları öğretmene saldırıyı protesto etti

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitim sendikaları üyeleri, ilçedeki bir ilkokulda öğretmene yönelik saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:48
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        Kocaeli'de eğitim sendikaları öğretmene saldırıyı protesto etti
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitim sendikaları üyeleri, ilçedeki bir ilkokulda öğretmene yönelik saldırıya tepki gösterdi.

        Ellerinde döviz ve pankartlarla Çınaraltı Meydanı'nda toplanan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı.

        Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

        Yaşlık, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yetkililerce tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Eğitim çalışanları, bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine 'dur' demek için genç nesiller üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir." diye konuştu.

        Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun güncellenmesi gerektiğini savunan Yaşlık, "Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasının artırılması, görevi başındaki öğretmene saldıran kişinin tutuklu yargılanması ve özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik maddelerin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda güncellenerek yerini almasını ve bir an evvel TBMM'ye kanun teklifinde bulunulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de bütün öğretmen sendikaları ve öğretmenlerin toplanarak "Eğitimde şiddete hayır" demesini önemsediklerini dile getirerek, "Bizim derdimiz; Burak öğretmenimize yapılan, yarın Ordu'da Ayşe öğretmene veya İzmir'de bir başka öğretmenimize yapılmasın diyedir. O yüzden gösterdiğimiz birlikteliği çok önemsiyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından olayın yaşandığı okulda görev yapan öğretmenler, tepkilerini kalem kırarak gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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