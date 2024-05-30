Kocaeli'de futbol maçının ardından kalp krizi geçirerek vefat eden zabıta defnedildi

Cenaze törenine Karadağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Karadağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karadağ'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından yere yığılmış vaziyette bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

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