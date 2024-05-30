Kocaeli'de çıkan yangında 300 balya saman yandı

Toylar Mahallesi'nde açık alında istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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