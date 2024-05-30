Kocaeli'de çıkan yangında 300 balya saman yandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında, 300 balya saman yandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında, 300 balya saman yandı.
Toylar Mahallesi'nde açık alında istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 300 balya saman yandı.
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