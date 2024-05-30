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        Kocaeli'de çıkan yangında 300 balya saman yandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında, 300 balya saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:46
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        Kocaeli'de çıkan yangında 300 balya saman yandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında, 300 balya saman yandı.

        Toylar Mahallesi'nde açık alında istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 300 balya saman yandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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