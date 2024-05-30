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        Kocaeli'de küçük yaştaki çocukların "sözlendirilmek" istenmesiyle ilgili soruşturma

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki çocukların gelinlik ve damatlık giydirilerek sözlendirilmek istenmesiyle ilgili babaları hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:37
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        Kocaeli'de küçük yaştaki çocukların "sözlendirilmek" istenmesiyle ilgili soruşturma
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki çocukların gelinlik ve damatlık giydirilerek sözlendirilmek istenmesiyle ilgili babaları hakkında adli işlem başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'ta E.F. (14) ile S.S.(13) için düğün yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Sokakta düğün için hazırlık yapıldığını gören ekipler üzerinde gelinlik ve takı bulunan E.F. ile damatlık giyinen S.S'yi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürdü.

        Çocukların burada yapılan ön görüşmede evlendirilmek için değil sözlendirilmek amacıyla toplandıklarını söylemesi üzerine aile büyükleri hakkında "Aile Yükümlülüğü İhlali"nden adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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