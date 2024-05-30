Kocaeli'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü B.Ş'ye ise 12 bin 978 lira idari para cezası uygulandı.

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde M.U. idaresindeki 67 AEA 504 plakalı motosiklet ile B.Ş'nin kullandığı 41 TN 463 motosiklet çarpıştı.

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