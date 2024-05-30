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        Kocaeli'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:38
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        Kocaeli'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde M.U. idaresindeki 67 AEA 504 plakalı motosiklet ile B.Ş'nin kullandığı 41 TN 463 motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.U. yaralandı.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü B.Ş'ye ise 12 bin 978 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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