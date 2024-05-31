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        Kocaeli'de işçi servisi ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:31
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        Kocaeli'de işçi servisi ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.

        H.D'nin kullandığı 41 P 0515 plakalı minibüs ile İ.K. idaresindeki 34 HA 0448 plakalı cip, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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