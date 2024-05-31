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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:27
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde, Şükrü B. idaresindeki 34 EEE 715 plakalı kamyon, Ahmet B'nin kullandığı 34 FGT 433 hafif ticari araç ve Vefa Y. yönetimindeki 34 VS 7145 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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