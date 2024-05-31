Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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