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        Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:39
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        Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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