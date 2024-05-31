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        Kocaeli'de sınıf öğretmeni kendisini darbetmekle suçladığı veliden şikayetçi oldu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okul bahçesinde darbedildiği iddiasıyla kadın veliden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:33
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        Kocaeli'de sınıf öğretmeni kendisini darbetmekle suçladığı veliden şikayetçi oldu
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okul bahçesinde darbedildiği iddiasıyla kadın veliden şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, dün 100. Yıl Atatürk İlkokuluna gelen veli Özlem E, oğluna vurduğu iddiasıyla bahçede gördüğü sınıf öğretmeni Meltem S. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle öğretmen ve veli arasında çıkan kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

        Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Veli Özlem E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Meltem S. ise darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu.

        Öğretmen Meltem S. polise verdiği ifadede, okul bahçesinde karşılaştığı öğrencisinin annesi Özlem E'nin kendisine "Sen benim çocuğuma vuramazsın." şeklinde bağırarak üzerine yürüdüğünü söyledi.

        Veliye, oğlunun okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden kendisini sadece uyardığını ve elindeki defteriyle sırtına yavaşça dokunduğunu, kesinlikle vurmadığını söylediğini belirten Meltem S, "Ancak Özlem E. bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun, sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun?' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı. Bu arada öğretmen arkadaşlar araya girdi. Bunun üzerine 112'yi aradık ve olay yerine polis çağırdık." ifadelerini kullandı.

        Öğretmen ile veli arasında okul bahçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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