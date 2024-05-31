GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi

Otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirilerek gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun." dedi.

Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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