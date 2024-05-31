Kocaeli'de tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde M.M. yönetimindeki 35 HBS 23 plakalı tanker, Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde A.B'nin kullandığı 34 BIT 172 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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