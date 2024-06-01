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        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:10
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        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen şüpheli H.B, Düzce'de gözaltına alınarak Kocaeli’ye getirildi. Şüphelinin 44 suç kaydının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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