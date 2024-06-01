Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli H.B, Düzce'de gözaltına alınarak Kocaeli’ye getirildi. Şüphelinin 44 suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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