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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 01:33 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:33
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

        Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde 2 kamyon ile motosiklet çarpıştı.

        Kazada kamyonlardan birinin devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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