GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde, Adem D'nin kullandığı 54 DA 501 plakalı kereste yüklü kamyon, Sami K. idaresindeki 06 L 8047 plakalı kamyon ve Ahmet K. yönetimindeki 16 BJB 321 plakalı motosiklet çarpıştı.

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