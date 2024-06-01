GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde, Adem D'nin kullandığı 54 DA 501 plakalı kereste yüklü kamyon, Sami K. idaresindeki 06 L 8047 plakalı kamyon ve Ahmet K. yönetimindeki 16 BJB 321 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
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