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        Kocaeli'de 63 bin 400 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 63 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 60 kilo 100 gram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:13
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        Kocaeli'de 63 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 63 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 60 kilo 100 gram tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Başiskele'de bir eve düzenlenen operasyonda, 63 bin 400 makaron, 60 kilo 100 gram tütün, hava kompresörü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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