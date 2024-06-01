Kocaeli'de 63 bin 400 makaron ele geçirildi

Başiskele'de bir eve düzenlenen operasyonda, 63 bin 400 makaron, 60 kilo 100 gram tütün, hava kompresörü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 63 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 60 kilo 100 gram tütün ele geçirildi.

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