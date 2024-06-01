Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Çardak görevine başladı

Sağlık çalışmalarına değinen Çardak, "Yeni hastanemizin kabul süreci, bakanlığımız tarafından devam ediyor. Kısa süre içerisinde hizmet sürecimiz başlayacak. İnsanlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Aziz Çardak, yaptığı açıklamada, insanlara en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirtti.

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