Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay gün hapis cezası bulunan H.K'yi (23), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.A'yı (39) ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.K.S'yi (28) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı

        Benzer Haberler

        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Çardak görevine başladı
        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Çardak görevine başladı
        Kocaeli'de 63 bin 400 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 63 bin 400 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 kamyon ile 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralan...
        Kocaeli'de 2 kamyon ile 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralan...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kiş...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kiş...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı