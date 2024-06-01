Kocaeli'de 3 firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay gün hapis cezası bulunan H.K'yi (23), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.A'yı (39) ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.K.S'yi (28) yakaladı.