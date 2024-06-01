Kocaeli'de "Darıca Sanat Günleri" düzenlendi

Kocaeli'de, "Darıca Sanat Günleri" gerçekleştirildi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılış kurdelesi törenle kesildi.

Etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserler yer aldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların bu eserleri görmesinin kıymetli olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, bu tür faaliyetler için insanlarımıza alan açmamızdır. Onun için biz her zaman varız. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.