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        Kocaeli'de "Darıca Sanat Günleri" düzenlendi

        Kocaeli'de, "Darıca Sanat Günleri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:21
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        Kocaeli'de "Darıca Sanat Günleri" düzenlendi
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        Kocaeli'de, "Darıca Sanat Günleri" gerçekleştirildi.

        Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılış kurdelesi törenle kesildi.

        Etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserler yer aldı.

        Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların bu eserleri görmesinin kıymetli olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, bu tür faaliyetler için insanlarımıza alan açmamızdır. Onun için biz her zaman varız. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Darıca Neşet Yalçın Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Öztaş ise sergide öğrencilerin yıl boyunca verdiği emeklerin yer aldığını vurgulayarak, "Sanatı ilçemize yaygınlaştırmak istiyoruz. Sanatın temellerini okullarımızda atıyoruz. Bu temellerle öğrencilerimizin eserlerini göstermek istedik." diye konuştu.

        Açılış törenine, İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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