Off-road tutkunları Kocaeli'de festivalde buluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Gebze 2. Off-Road Festivali" başladı.

Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, 120 araç ve 240 yarışmacı katılıyor.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinliğin ilk günü, heyecanlı anlara sahne oldu. Extrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler, araçlarının devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, festivale yoğun ilgi olduğunu söyledi.