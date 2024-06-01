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        Kocaeli'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:44
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        Kocaeli'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe ve Korutepe tünelleri arasındaki viyadükte O.İ'nin kullandığı 14 ACC 049 plakalı tırın balatalarında yangın çıktı.

        Durumu fark ederek aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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