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        Kocaeli'de kumar oynatan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:09
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        Kocaeli'de kumar oynatan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetimlerde M.E'nin iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynanan 3 bin 100 liraya el koydu.

        Ayrıca yoğun sigara dumanı olan ve müşterilere alkol sunumu yapıldığı anlaşılan lokalde, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye de toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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