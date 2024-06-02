Kocaeli'de bisiklet tutkunları çevre farkındalığı için pedal çevirdi

Açıklamanın ardından Zeytinoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve tura katılanlar, Kartepe'deki Seka Kamp alanına hareket etti.

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