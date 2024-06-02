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        Kocaeli'de bisiklet tutkunları çevre farkındalığı için pedal çevirdi

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:44
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        Kocaeli'de bisiklet tutkunları çevre farkındalığı için pedal çevirdi
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        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

        KSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulüplerine üye yaklaşık 350 sporcu odanın hizmet binası önünde toplandı.

        KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin 17'ncisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zeytinoğlu, 21 kilometre uzunluğundaki sürüşe katılımın yoğun olmasının Kocaeli'deki insanların duyarlılığını gösterdiğini ifade etti.

        Açıklamanın ardından Zeytinoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve tura katılanlar, Kartepe'deki Seka Kamp alanına hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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