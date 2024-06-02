Gölcük'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.
Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi.
Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.