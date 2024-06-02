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        Gölcük'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:36
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        Gölcük'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

        Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi.

        Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

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