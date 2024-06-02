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        İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:34
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        İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü toplandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin İzmit Körfezi'ni ve içinde yaşayan canlıları korumak için topyekun mücadele verdiği belirtildi.

        Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının deniz ortamı ve burada yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturduğu aktarılan açıklamada, körfezde yürütülen deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçildiği anlatıldı.

        Açıklamada, 2008'den bu yana İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle temizlik çalışması yapıldığı, yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan çöplerin toplandığına değinilen açıklamada, "Bu kapsamda ekipler, 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü topladı." ifadelerine yer verildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu kentte 9 ayrı plajda Mavi bayrağın dalgalandığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, sığ ve sakin sularda "Mavi Takım" ekibiyle, deniz süpürgelerinin ulaşamadığı alanlarda ise amfibi araçlarla deniz ve kıyı şeritlerini korumak için mücadele verdiği kaydedildi.

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