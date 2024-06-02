İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin İzmit Körfezi'ni ve içinde yaşayan canlıları korumak için topyekun mücadele verdiği belirtildi.

Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının deniz ortamı ve burada yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturduğu aktarılan açıklamada, körfezde yürütülen deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçildiği anlatıldı.