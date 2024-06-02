Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı
Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.
Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.
Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece ölçüldü.
Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.
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