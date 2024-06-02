Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı

Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.

Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

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