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        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı

        Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:30
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        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı
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        Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.

        Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece ölçüldü.

        Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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