İzmit'te kötü kokular gelen apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.