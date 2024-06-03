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        İzmit'te kötü kokular gelen apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:41
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        İzmit'te kötü kokular gelen apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu.

        Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, 4. kattaki daireden kötü koku yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Mehmet Şirin'in (41) cansız bedenini buldu.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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