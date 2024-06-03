Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.

Özdağ, ziyarette yaptığı konuşmada, Kocaeli il ve ilçe yönetimlerine seçim sonrası hızlı teşkilatlanmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurulduktan kısa süre sonra ülke genelinde hızla teşkilatlanma yaptıklarını belirten Özdağ, "Zafer Partisi önce genel seçimlere girdi, daha sonra yerel seçimleri bütün zorluklara rağmen tek başımıza, devlet desteği olmadan, yurttaşlarımızın verdiği destekle gerçekleştirdik." diye konuştu.