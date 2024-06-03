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        Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:26
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        Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.

        Özdağ, ziyarette yaptığı konuşmada, Kocaeli il ve ilçe yönetimlerine seçim sonrası hızlı teşkilatlanmalarından dolayı teşekkür etti.

        Kurulduktan kısa süre sonra ülke genelinde hızla teşkilatlanma yaptıklarını belirten Özdağ, "Zafer Partisi önce genel seçimlere girdi, daha sonra yerel seçimleri bütün zorluklara rağmen tek başımıza, devlet desteği olmadan, yurttaşlarımızın verdiği destekle gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Özdağ, gelecek seçimlerde oy kullanacak 14 milyon seçmenin, 2000 sonrası doğmuş olduğunu bilerek çalıştıklarını dile getirerek, "Sadece gençlerin değil, kendisini genç hisseden herkesin oyunu istiyoruz. Zafer Partisi, sadece Türkiye'yi örtülü istilaya maruz bırakan, sayıları 13 milyonu geçmiş sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacak parti değil, aynı zamanda Cumhuriyet'i kuruluş felsefesi üzerinden 21. yüzyıla taşıyacak partidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni üyelerin partiye katılmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Özdağ, konuşmasının ardından ilçe başkanlarına ve yeni üyelere rozetlerini taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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